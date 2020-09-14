Один из создателей VAR британец Эллерей назначен советником генерального секретаря РФС

ТАСС, 14 сентября. Принимавший участие в создании системы видеоассистента рефери (VAR) британец Дэвид Эллерей назначен на пост советника генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

С 2016 года Эллерей занимает должность технического директора Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). В качестве независимого специального советника генерального секретаря РФС Эллерей будет оказывать консультативную помощь, связанную с соответствием использования VAR в российском футболе в соответствии с требованиями Международной федерации футбола (ФИФА) и IFAB.

Эллерею 66 лет, он является одним из создателей VAR, в последние четыре года британец консультировал конфедерации и национальные футбольные ассоциации по оказанию помощи по внедрению VAR в национальных соревнованиях. Эллерей является арбитром ФИФА, обслуживал матчи Английской премьер-лиги, а также работал на финале Кубка Англии.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов. На матчах РПЛ VAR может быть использована не более чем на четырех матчах в один игровой день.