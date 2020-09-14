Тренер сборной России по пляжному футболу хочет провести 10-12 товарищеских игр перед ЧМ

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Тренерский штаб сборной России по пляжному футболу перед домашним чемпионатом мира, который пройдет в Москве в 2021 году, хочет, чтобы команда провела 10-12 товарищеских матчей. Об этом ТАСС рассказал старший тренер национальной команды Михаил Лихачев.

Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в октябре прошлого года на прошедшем в Шанхае заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА). Помимо России на проведение турнира также претендовали Чили и Сальвадор. Матчи мирового первенства пройдут в Москве с 19 по 29 августа 2021 года.

"Как правило, длительный простой сильно бьет по возрастным игрокам, коих немало в составе сборной России, - сказал Лихачев. - Будем искать резервы, которые позволят решить данную проблему. Хотим провести ключевой этап подготовки к чемпионату мира с большим количеством сборов и товарищеских матчей - 10-12. Омоложение состава вполне возможно".

"В этом году неплохо проявили себя несколько игроков в чемпионате России - посмотрим, как они будут выглядеть дальше, - отметил старший тренер национальной команды. - Конечно, молодым присуща нестабильность, мы будем искать в них стабильность и нацеливать на высокие задачи. На прошедшем в 2019 году чемпионате мира, на котором мы завоевали бронзовые медали, очень хорошо проявили себя Андрей Новиков и Остап Федоров, рассчитываем на их дальнейший прогресс. Есть еще ребята, фамилии которых я бы не хотел называть, они проявили себя в чемпионате России и входят в круг кандидатов в национальную команду".

Есть опасения из-за большой паузы в матчах сборной

Также собеседник агентства высказался по поводу большого перерыва после предыдущего матча сборной России. "Что касается подготовки к чемпионату мира, опасения есть, потому что сборная России по пляжному футболу провела последний официальный матч 1 декабря 2019 года. Такая длительная пауза создает мне как тренеру достаточно серьезные проблемы, мы постараемся в течение осени организовать учебно-тренировочный сбор, он нам сейчас необходим. Надеюсь, проведем его плодотворно и объявим ребятам план подготовки к домашнему чемпионату мира", - подчеркнул старший тренер сборной России.

"Нам надо двигаться вперед! Такой турнир - большое событие в жизни каждого спортсмена и тренера. Сделаем все возможное, чтобы подготовиться к нему должным образом, несмотря на все сложности", - резюмировал Лихачев.

Первый чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году. До 2005 года он проходил каждый год, после чего стал проводиться один раз в два года. Турнир 13 раз принимала Бразилия, по разу - Франция, ОАЭ, Италия, Таити, Португалия и Багамские острова. Сборная России дважды выигрывала чемпионат мира по пляжному футболу - в 2011 и 2013 годах. На турнире 2019 года, который прошел в Парагвае, национальная команда заняла третье место.