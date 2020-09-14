Мужской и женский чемпионаты Европы по регби-7 не состоятся в 2020 году из-за коронавируса

ТАСС, 14 сентября. Европейская федерация регби (Rugby Europe) приняла решение отменить чемпионаты Европы по регби-7 2020 года среди мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России (ФРР).

Отмена соревнований связана с пандемией коронавируса.

Чемпионат Европы по регби-7 проходит каждое лето и состоит из нескольких этапов. В нем принимают участие 12 команд, которые разделены на три группы.

Мужская сборная России побеждала на турнире четыре раза (2007, 2009, 2016, 2017), женская сборная России выиграла шесть из последних семи розыгрышей.