"Спартак" попросил РФС разъяснить решения арбитра Карасева в матче против ЦСКА

Матч ЦСКА - "Спартак" прошел в воскресенье и завершился победой хозяев со счетом 3:1. На первой минуте игры желтую карточку за фол на вбегавшем в штрафную площадь нападающем красно-белых Эсекьеле Понсе получил защитник армейцев Вадим Карпов. Также в каждом из таймов в ворота красно-синих Карасев в спорных эпизодах не назначил пенальти, эпизоды просматривались с помощью системы видеоассистента рефери (VAR), работавшие с ней видеоассистент Евгений Турбин и его помощник Антон Аверьянов подтвердили решения главного судьи. В концовке встречи в голевой атаке ЦСКА мяч попал в руку полузащитнику Ивану Облякову, после чего момент продолжился и нападающий армейцев Чидера Эджуке забил третий мяч в ворота спартаковцев.

"Мы просто попросили РФС разъяснить [решения судьи], это ни в коем случае не претензия, - сказал Газизов. - Это обычная практика, ничего страшного. Претензий к работе Сергея Карасева нет. Мы имеем право на то, чтобы нам разъясняли решения судей, мы им воспользовались".

9 августа после матча первого тура РПЛ против "Сочи" (2:2) владелец "Спартака" Леонид Федун заявил газете "Спорт-Экспресс" о том, что снимет свою команду с турнира из-за судейских ошибок, повлиявших на результат встречи. 12 августа он изменил первоначальное решение, заявив, что команда продолжит играть в чемпионате России, отметив при этом, что "в случае продолжения судейской травли "Спартак" готов покинуть футбольное поле". 2 сентября комитет по этике РФС оштрафовал Федуна на 200 тыс. рублей за высказывание о снятии клуба с чемпионата, через неделю красно-белые подали апелляцию на это решение.

"Спартак" после семи матчей занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Отставание от располагающегося на первой строчке "Сочи" составляет одно очко. В следующем туре красно-белые 20 сентября на выезде сыграют с казанским "Рубином".