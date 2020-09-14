Биатлонист Сидоров восстановился после перелома и выступит на летнем чемпионате России

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Евгений Сидоров восстановился после перелома ключицы и выступит на летнем чемпионате страны в Тюмени. Об этом ТАСС сообщил старший тренер резерва национальной команды Сергей Белозеров.

Сидоров сломал ключицу в результате падения во время тренировки на июльском сборе команды в Рыбинске.

"Евгений залечил травму и будет участвовать в чемпионате России", - сообщил Белозеров.

При этом тренер отметил, что заключительный этап подготовки к турниру 23-летний биатлонист провел отдельно от национальной команды.

Чемпионат России по летнему биатлону пройдет с 18 по 22 сентября. В программе соревнований индивидуальные, спринтерские гонки и эстафета.