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WTA

Российская теннисистка Блинкова вышла во второй круг турнира в Риме

22-летняя спортсменка обыграла Джил Тайхман из Швейцарии

ТАСС, 14 сентября. Россиянка Анна Блинкова победила швейцарку Джил Тайхман в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории "Премьер 5" в Риме.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 22-летней россиянки. В следующем круге она встретится с победительницей встречи Элисон Риск (США, 13-й номер посева) - Алена Большова (Испания).

Блинкова занимает 65-ю строчку рейтинга WTA. 23-летняя Тайхман располагается на 54-м месте рейтинга, имея в активе два титула турниров WTA.

Турнир в Риме завершится 21 сентября, матчи проходят на грунте. Призовой фонд женской части составляет $2,1 млн. Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 сентября по 11 октября.

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