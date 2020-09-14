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КХЛ

ЦСКА второй раз за неделю обыграл "Барыс" в КХЛ

Армейцы уступали в счете до 58-й минуты, но сумели выиграть в серии буллитов
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 14 сентября. ЦСКА в гостях по буллитам победил казахстанский "Барыс" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Барыс-Арене" в Нур-Султане.

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У "Барыса" шайбу забросил Никита Михайлис (33-я минута). За армейцев отличился Александр Попов (58).

Ассистировавший ему Кёртис Волк совершил результативное действие в шестом матче подряд. В активе нападающего 6 (2 гола + 4 передачи) очков в шести матчах. ЦСКА принимал "Барыс" 7 сентября и одержал победу в Москве со счетом 3:1.

Армейцы набрали 11 очков и возглавляют таблицу Западной конференции. "Барыс" на Востоке занимает шестую строчку, имея в активе 7 очков. В следующем матче ЦСКА 19 сентября примет магнитогорский "Металлург", "Барыс" сыграет днем ранее на своей площадке с рижским "Динамо".

Рижане в другом матче игрового дня уступили в гостях новосибирской "Сибири" (3:4). К началу третьего периода "Динамо" вело со счетом 3:0, но хет-трик Юусо Пуустинена и гол Егора Миловзорова принесли победу новосибирскому клубу. Победную шайбу Пуустинен забросил за 13 секунд до конца овертайма.

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