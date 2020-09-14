Британский боксер Уильямс завершил карьеру после поражения от Харитонова

ТАСС, 14 сентября. Британский боксер Дэнни Уильямс принял решение завершить спортивную карьеру в возрасте 47 лет. Об этом сообщает газета Daily Mail .

В пятницу Уильямс проиграл техническим нокаутом во втором раунде россиянину Сергею Харитонову, который дебютировал в профессиональном боксе. Харитонов выступает в смешанных единоборствах, имея контракт с американской организацией Bellator.

Издание получило от боксера подтверждение о завершении карьеры, комментировать решение, по информации источника, Уильямс отказался. Это поражение стало для боксера 20-м за последние 10 лет. Также он отмечал, что гонорар за поединок стал для него самым крупным за последние годы.

Уильямс известен своей победой над бывшим абсолютным чемпионом мира американцем Майком Тайсоном нокаутом в четвертом раунде в 2004 году. В том же году он боксировал за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), проиграв украинцу Виталию Кличко техническим нокаутом в восьмом раунде. На счету британца 54 победы (41 нокаутом), 29 поражений.