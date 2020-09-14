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Футбол в России

"Зенит" победил "Арсенал" и вернул себе лидерство в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1
Вратарь "Арсенала" Артур Нигматуллин и полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Вратарь "Арсенала" Артур Нигматуллин и полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" на своем поле победил тульский "Арсенал" со счетом 3:1 в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газпром-Арена".

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Дебютным голом за петербуржцев отметился Андрей Мостовой (25-я минута), также отличились Артем Дзюба (31) и Александр Ерохин (86). У "Арсенала" гол забил Юрий Ковалев (60).

Туляки лишь раз обыгрывали "Зенит" на выезде - 15 октября 2017 года со счетом 1:0. В прошлом сезоне Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ, в текущем первенстве форвард не мог отличиться с 11 августа, когда в первом туре поразил ворота волгоградского "Ротора".

Победа позволила петербуржцам возглавить турнирную таблицу РПЛ, после семи туров в активе "Зенита" 16 очков. "Арсенал" с 5 очками занимает 14-е место.

В следующем туре "Зенит" 19 сентября сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом", "Арсенал" на следующий день примет "Сочи".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит751113-416
2Сочи743010-615
3Спартак742111-814
4ЦСКА741213-713
5Рубин732211-911
6Динамо73226-411
7Ростов63124-510
8Ахмат73138-1010
9Урал72326-69
10Локомотив62227-68
11Краснодар62227-48
12Тамбов72147-107
13Уфа71245-135
14Арсенал71247-115
15Химки70345-113
16Ротор60243-92

 

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