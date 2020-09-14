"Зенит" победил "Арсенал" и вернул себе лидерство в РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" на своем поле победил тульский "Арсенал" со счетом 3:1 в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газпром-Арена".
Дебютным голом за петербуржцев отметился Андрей Мостовой (25-я минута), также отличились Артем Дзюба (31) и Александр Ерохин (86). У "Арсенала" гол забил Юрий Ковалев (60).
Туляки лишь раз обыгрывали "Зенит" на выезде - 15 октября 2017 года со счетом 1:0. В прошлом сезоне Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ, в текущем первенстве форвард не мог отличиться с 11 августа, когда в первом туре поразил ворота волгоградского "Ротора".
Победа позволила петербуржцам возглавить турнирную таблицу РПЛ, после семи туров в активе "Зенита" 16 очков. "Арсенал" с 5 очками занимает 14-е место.
В следующем туре "Зенит" 19 сентября сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом", "Арсенал" на следующий день примет "Сочи".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|7
|5
|1
|1
|13-4
|16
|2
|Сочи
|7
|4
|3
|0
|10-6
|15
|3
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|4
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|13-7
|13
|5
|Рубин
|7
|3
|2
|2
|11-9
|11
|6
|Динамо
|7
|3
|2
|2
|6-4
|11
|7
|Ростов
|6
|3
|1
|2
|4-5
|10
|8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|8-10
|10
|9
|Урал
|7
|2
|3
|2
|6-6
|9
|10
|Локомотив
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|11
|Краснодар
|6
|2
|2
|2
|7-4
|8
|12
|Тамбов
|7
|2
|1
|4
|7-10
|7
|13
|Уфа
|7
|1
|2
|4
|5-13
|5
|14
|Арсенал
|7
|1
|2
|4
|7-11
|5
|15
|Химки
|7
|0
|3
|4
|5-11
|3
|16
|Ротор
|6
|0
|2
|4
|3-9
|2