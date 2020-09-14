Объединенный мир борьбы сохранил сроки проведения декабрьского чемпионата мира в Белграде

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) оставил в силе сроки проведения чемпионата мира по спортивной борьбе, который должен пройти в декабре в Белграде, мировое первенство среди молодежи (до 23 лет) в Финляндии, скорее всего, не состоится. Об этом по окончании заседания исполкома сообщил ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России, вице-президент UWW Михаил Мамиашвили.

Чемпионат мира по спортивной борьбе пройдет в 2020 году в Сербии

Заседание исполкома UWW прошло в понедельник в режиме видеосвязи.

"Пока исполком решил оставить в силе сроки проведения чемпионата мира по спортивной борьбе в декабре в Сербии, но с оговоркой на эпидемиологическую обстановку в стране и в мире на момент старта соревнований, - сообщил Мамиашвили. - Чемпионат мира среди спортсменов до 23 лет в Финляндии, скорее всего, не состоится. При этом UWW разрешил проведение ноябрьских турниров на усмотрение стран-организаторов".

Чемпионат мира по спортивной борьбе пройдет в Белграде 12-20 декабря. Чемпионат мира среди спортсменов до 23 лет планируется провести в финском Тампере 23-29 ноября. Решения исполкома будет утверждать бюро организации.