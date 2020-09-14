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Зимние олимпийские виды спорта

Чемпиону мира по санному спорту Южакову присвоено звание заслуженного мастера спорта

Также заслуженными мастерами спорта стали чемпионы мира по боксу 2019 года Муслим Гаджимагомедов и Глеб Бакши, чемпион Европы 2018 года дзюдоист Михаил Игольников, серебряный призер чемпионата мира прошлого года по прыжкам в воду Юлия Тимошинина
Владислав Южаков Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Владислав Южаков
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 14 сентября. Российскому саночнику Владиславу Южакову присвоено звание заслуженного мастера спорта. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта РФ.

Также заслуженными мастерами спорта стали чемпионы мира по боксу 2019 года Муслим Гаджимагомедов и Глеб Бакши, чемпион Европы 2018 года дзюдоист Михаил Игольников, серебряный призер чемпионата мира прошлого года по прыжкам в воду Юлия Тимошинина, фигуристы Анна Бешенова и Екатерина Высотина, двукратная чемпионка мира по самбо Татьяна Казенюк и двукратный чемпион Европы самбист Владимир Березовский.

Главный тренер олимпийской сборной России по хоккею Олег Браташ удостоен звания заслуженного тренера России.

Южаков на чемпионате мира 2019 года стал победителем в эстафете, на мировом первенстве 2012 года он завоевал серебряную медаль в этой же дисциплине. На его счету также две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов Европы.

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