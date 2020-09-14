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Мировой футбол

Месси возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes

Криштиану Роналду занял вторую строчку
Лионель Месси EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA

ТАСС, 14 сентября. Лионель Месси из испанской "Барселоны" занял первое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов года по версии журнала Forbes. Рейтинг представлен на сайте издания.

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33-летний аргентинец заработал $126 млн, из которых $92 млн - зарплата, $34 млн - рекламные контракты.

Второе место в списке занял форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду. 35-летний португалец заработал в течение года $117 млн, при этом получив от рекламы на $13 млн больше Месси.

Нападающие французского ПСЖ Неймар ($96 млн) и Килиан Мбаппе ($47 млн) заняли третье и четвертое места соответственно.

Далее в списке расположились нападающий английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах (Египет, $37 млн), полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба (Франция, $34 млн), нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн (Франция, $33 млн), нападающий испанского "Реала" Гарет Бэйл (Уэльс, $29 млн), форвард германской "Баварии" Роберт Левандовский (Польша, $28 млн) и голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа (Испания, $27 млн).

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Криштиану РоналдуМесси, ЛионельМировой футбол
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