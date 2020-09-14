СМИ: бывший футболист Метцельдер признал вину по делу о распространении детского порно

ТАСС, 14 сентября. Бывший футболист сборной Германии Кристоф Метцельдер признал вину по делу о распространении детской порнографии. Об этом сообщает газета Der Spiegel со ссылкой на решение суда Дюссельдорфа.

Футболист обвиняется в хранении 297 файлов, содержащих детскую порнографию, а также рассылке материалов трем женщинам. Не сообщается, какие пункты обвинения признал Метцельдер.

Ранее газета Bild сообщала, что сотрудники полиции провели обыск в квартире 38-летнего Метцельдера, в ходе которого конфисковали его мобильный телефон. По версии следствия, девушка Метцельдера обратилась в полицию три недели назад из-за того, что бывший футболист отправил ей в мессенджер 15 фотографий, содержащих детскую порнографию.

Метцельдер выступал за мадридский "Реал" с 2007 по 2010 год, став в составе испанского клуба чемпионом страны. Также он играл за немецкие "Пройссен", "Боруссию" (Дортмунд), с которой стал чемпионом Германии и дошел до финала Кубка УЕФА, "Шальке" и "Хальтерн". За сборную Германии Метцельдер провел 47 матчей, став серебряным (2002) и бронзовым (2006) призером чемпионатов мира, а также серебряным призером чемпионата Европы (2008).