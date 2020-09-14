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Кубок Стэнли

В НХЛ не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

НХЛ объявляет об отсутствии зараженных восьмую неделю подряд - с 18 июля

ТАСС, 14 сентября. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не обнаружила новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди участников плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

С 6 по 12 сентября были проведены 1 357 тестов. Тестирование всех участников плей-офф проводится на ежедневной основе. НХЛ объявляет об отсутствии зараженных восьмую неделю подряд - с 18 июля.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа с квалификационного раунда плей-офф. На данный момент проходят полуфинальные матчи. Полуфиналы и финал Кубка Стэнли примет Эдмонтон. Все матчи проходят без зрителей.

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