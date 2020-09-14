Состоялось заседание рабочей группы по подготовке к Совету по спорту при президенте РФ

ТАСС, 14 сентября. Заседание рабочей группы по подготовке к Совету при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта прошло в формате видеоконференции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Заседание прошло под председательством помощника президента РФ, заместителя председателя совета Игоря Левитина и губернатора Приморского края, руководителя рабочей группы Олега Кожемяко. Участие приняли министр спорта Олег Матыцин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр науки и высшего образования Елена Дружинина, заместитель министра просвещения Денис Грибов, заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев, заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова.

Обсуждались итоги реализации стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2020 года, федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Также были обсуждены подходы к проекту стратегии до 2030 года.

Отмечается, что рассмотренные на заседании материалы с учетом предложений членов совета будут представлены президенту РФ на заседании органа.

Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта является совещательным органом, созданным в целях выработки и реализации государственной политики в области физической культуры и спорта, спорта высших достижений, а также подготовки к Олимпийским играм, чемпионатам мира по различным видам спорта и участию в них российских спортсменов.