Гендиректор "Зенита" назвал раздражителем занимавший первое место в РПЛ "Спартак"

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Спартак", который после шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) занимал первое место в турнирной таблице, был раздражителем для петербургского "Зенита". Об этом ТАСС рассказал генеральный директор сине-бело-голыбых Александр Медведев.

"Зенит" в понедельник дома в седьмом туре чемпионата России обыграл тульский "Арсенал" со счетом 3:1. Сине-бело-голубые вернулись на первое место в РПЛ.

"Самое главное, что команда выиграла и вернулась на первое место, - сказал Медведев. - Надеюсь, это место мы больше никому не уступим. Команда показала свои сильные стороны, например многообразие в атаке. Не случайно вышедший на замену Ерохин забил, Сутормин мог забить четвертый, но попал в штангу. Может, мы ждали большего от наших лидеров атаки, но тем не менее Дзюба забил, а Малком отдал ему блестящий пас и показал мастерство в дриблинге".

"Спартак" в воскресенье в дерби проиграл ЦСКА (1:3) и опустился на третье место. "Это всегда раздражитель. Если вернуться к дерби, ЦСКА показал командный дух и то, что на сегодня он сильнее "Спартака", - заявил гендиректор "Зенита".

Также собеседник агентства отметил, что соперник, несмотря на турнирное положение, был потенциально опасен. "Арсенал" - непростая команда, и то, что она находится внизу, не должно было расслаблять. Самое главное - мы играем в футбол при зрителях, поддержка которых очень важна. Если посмотреть английский и испанский чемпионаты, которые начались без зрителей, можно почувствовать разницу в атмосфере, игроки не могут не реагировать на это", - заключил Медведев.

В следующем туре "Зенит" 19 сентября сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом".