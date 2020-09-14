"Локомотив" сыграл вничью с "Ростовом" и не может выиграть в РПЛ пять матчей подряд

ТАСС, 14 сентября. Московский "Локомотив" в гостях сыграл вничью с "Ростовом" в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 0:0.

Столичный клуб не может одержать победу в чемпионате в пятом матче подряд, подопечные Марко Николича потерпели два поражения и трижды сыграли вничью. "Ростов" не проигрывает на протяжении четырех встреч (2 победы, 2 ничьи).

В турнирной таблице "Локомотив" поднялся на девятое место, набрав 9 очков, "Ростов" располагается на седьмой строчке, в активе клуба 11 очков.

В восьмом туре московский клуб 20 сентября сыграет на своем поле с "Тамбовом", подопечные Валерия Карпина днем ранее должны принять "Ротор". Ранее не менее семи футболистов в составе волгоградского клуба заразились коронавирусом, матч против "Краснодара" 13 сентября был отменен.