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Футбол в России

"Локомотив" сыграл вничью с "Ростовом" и не может выиграть в РПЛ пять матчей подряд

"Ростов" не проигрывает на протяжении четырех встреч
Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 14 сентября. Московский "Локомотив" в гостях сыграл вничью с "Ростовом" в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 0:0.

Столичный клуб не может одержать победу в чемпионате в пятом матче подряд, подопечные Марко Николича потерпели два поражения и трижды сыграли вничью. "Ростов" не проигрывает на протяжении четырех встреч (2 победы, 2 ничьи).

В турнирной таблице "Локомотив" поднялся на девятое место, набрав 9 очков, "Ростов" располагается на седьмой строчке, в активе клуба 11 очков.

В восьмом туре московский клуб 20 сентября сыграет на своем поле с "Тамбовом", подопечные Валерия Карпина днем ранее должны принять "Ротор". Ранее не менее семи футболистов в составе волгоградского клуба заразились коронавирусом, матч против "Краснодара" 13 сентября был отменен.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит751113-416
2Сочи743010-615
3Спартак742111-814
4ЦСКА741213-713
5Рубин732211-911
6Динамо73226-411
7Ростов73224-511
8Ахмат73138-1010
9Локомотив72327-69
10Урал72326-69
11Краснодар62227-48
12Тамбов72147-107
13Уфа71245-135
14Арсенал71247-115
15Химки70345-113
16Ротор60243-92

 

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