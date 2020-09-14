"Локомотив" сыграл вничью с "Ростовом" и не может выиграть в РПЛ пять матчей подряд

ТАСС, 14 сентября. Московский "Локомотив" в гостях сыграл вничью с "Ростовом" в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 0:0.
Столичный клуб не может одержать победу в чемпионате в пятом матче подряд, подопечные Марко Николича потерпели два поражения и трижды сыграли вничью. "Ростов" не проигрывает на протяжении четырех встреч (2 победы, 2 ничьи).
В турнирной таблице "Локомотив" поднялся на девятое место, набрав 9 очков, "Ростов" располагается на седьмой строчке, в активе клуба 11 очков.
В восьмом туре московский клуб 20 сентября сыграет на своем поле с "Тамбовом", подопечные Валерия Карпина днем ранее должны принять "Ротор". Ранее не менее семи футболистов в составе волгоградского клуба заразились коронавирусом, матч против "Краснодара" 13 сентября был отменен.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|7
|5
|1
|1
|13-4
|16
|2
|Сочи
|7
|4
|3
|0
|10-6
|15
|3
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|4
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|13-7
|13
|5
|Рубин
|7
|3
|2
|2
|11-9
|11
|6
|Динамо
|7
|3
|2
|2
|6-4
|11
|7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|4-5
|11
|8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|8-10
|10
|9
|Локомотив
|7
|2
|3
|2
|7-6
|9
|10
|Урал
|7
|2
|3
|2
|6-6
|9
|11
|Краснодар
|6
|2
|2
|2
|7-4
|8
|12
|Тамбов
|7
|2
|1
|4
|7-10
|7
|13
|Уфа
|7
|1
|2
|4
|5-13
|5
|14
|Арсенал
|7
|1
|2
|4
|7-11
|5
|15
|Химки
|7
|0
|3
|4
|5-11
|3
|16
|Ротор
|6
|0
|2
|4
|3-9
|2