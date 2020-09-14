Николич остался недоволен ничьей "Локомотива" в матче РПЛ с "Ростовом"

"Я недоволен результатом, мы хотели набрать три очка, но не получилось. Матч получился тяжелым, и у нас, и у "Ростова" было много тактики, футболисты много бегали. Создавать моменты было трудно, но они были и у нас, и у соперника", - сказал Николич.

"Ростов" доставил нам проблем на левом фланге, мы доставили им на правом. Было много возможностей для контратак в последние полчаса, думаю, правильно, что команды поделили очки. Победу сегодня никто не заслужил, мы понимали, что матч будет трудным. Играть в "Ростове" непросто", - добавил специалист.

"Соперник прессинговал, хорошо двигался, но мы знали, что он не сможет действовать так все 90 минут, что в конце будут шансы в контратаках, и они были. Не могу сказать, что доволен игрой. Матч был тяжелым, "Ростов" - хорошая команда", - отметил он.

В турнирной таблице "Локомотив" занимает девятое место, набрав 9 очков. В восьмом туре московский клуб 20 сентября сыграет на своем поле с "Тамбовом".