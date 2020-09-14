{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Николич остался недоволен ничьей "Локомотива" в матче РПЛ с "Ростовом"

При этом специалист признал справедливость результата

ТАСС, 14 сентября. Главный тренер столичного "Локомотива" Марко Николич остался недоволен результатом матча седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова". Комментарий специалиста приводит пресс-служба "Локомотива".

В понедельник "Локомотив" в гостях со счетом 0:0 сыграл вничью с "Ростовом".

"Я недоволен результатом, мы хотели набрать три очка, но не получилось. Матч получился тяжелым, и у нас, и у "Ростова" было много тактики, футболисты много бегали. Создавать моменты было трудно, но они были и у нас, и у соперника", - сказал Николич.

На эту тему
"Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью в заключительном матче седьмого тура РПЛ

"Ростов" доставил нам проблем на левом фланге, мы доставили им на правом. Было много возможностей для контратак в последние полчаса, думаю, правильно, что команды поделили очки. Победу сегодня никто не заслужил, мы понимали, что матч будет трудным. Играть в "Ростове" непросто", - добавил специалист.

"Соперник прессинговал, хорошо двигался, но мы знали, что он не сможет действовать так все 90 минут, что в конце будут шансы в контратаках, и они были. Не могу сказать, что доволен игрой. Матч был тяжелым, "Ростов" - хорошая команда", - отметил он.

В турнирной таблице "Локомотив" занимает девятое место, набрав 9 очков. В восьмом туре московский клуб 20 сентября сыграет на своем поле с "Тамбовом".

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Карпин: участник Лиги чемпионов "Локомотив" только оборонялся в матче против "Ростова"
Встреча седьмого тура завершилась со счетом 0:0
Читать полностью