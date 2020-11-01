Боксер Усик заявил, что ждет решения Джошуа по их бою

Ранее Усик победил Дерека Чисору и стал обязательным претендентом на титул Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелой весовой категории, которым владеет Джошуа.

"Я - обязательный претендент на пояс чемпиона WBO. У него есть два варианта: либо драться со мной, либо оставить титул вакантным и биться с Тайсоном Фьюри. Либо он дерется со мной, либо отказывается. Я готов, я жду", - сказал Усик.

В послужном списке 33-летнего Усика 18 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Украинец ранее владел чемпионскими поясами по версиям WBO, Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг. Усик является победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, в финале которой победил россиянина Мурата Гассиева и объединил четыре чемпионских пояса.

30-летний Джошуа является действующим чемпионом по версиям IBF, WBA и WBO. В активе британца 23 победы (21 нокаутом) и одно поражение.