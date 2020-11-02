CAS рассмотрит дело о четырехлетних санкциях WADA против российского спорта

ТАСС, 2 ноября. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне приступает к рассмотрению дела о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) против российского спорта. От его решения зависит, будут ли российские спортсмены следующие четыре года выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна - принимать крупные спортивные турниры.

Слушания по делу пройдут с 2 по 5 ноября. Изначально они должны были состояться в апреле, однако пандемия коронавируса несколько раз вынуждала стороны переносить заседание. В итоге судебный процесс пройдет в смешанном формате - часть представителей российской стороны, в том числе и адвокаты, будет находиться непосредственно в Лозанне, для других участников этого процесса слушания будут организованы в формате онлайн-конференции. Заседания пройдут в закрытом режиме, в засекреченном месте, куда журналисты допущены не будут.

Главными действующими лицами спора являются WADA и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). 9 декабря 2019 года исполком WADA лишил российское агентство статуса соответствия, что и позволило применить столь серьезные санкции. Правом лишать спортсменов выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом своей страны WADA было наделено меньше чем за год до принятого исполкомом решения - соответствующие изменения были внесены во Всемирный антидопинговый кодекс.

WADA может наказывать только национальные антидопинговые агентства, однако последствия принятых решений могут затрагивать интересы других сторон. По этой причине Международный олимпийский комитет (МОК), международные спортивные федерации, Олимпийский и Паралимпийский комитеты России и ряд российских федераций и спортсменов также присоединились к разбирательству, но на правах третьей стороны. Президент МОК Томас Бах заявил, что решение CAS должно быть четким и не давать поводов для его интерпретаций.

Причина санкций

Если будет принята сторона WADA, российские спортсмены следующие четыре года на чемпионатах мира и Олимпийских играх будут выступать в нейтральном статусе, страна с большой долей вероятности лишится права провести в 2022 году чемпионаты мира по волейболу и стрелковому спорту, в 2023-м - чемпионат мира по хоккею, а также другие крупные международные турниры. Важно отметить, что санкции будут распространяться только на две Олимпиады. Если они будут утверждены до Игр в Токио (открытие должно состояться в конце июля 2021 года), то после распространятся только на зимние Игры 2022 года в Пекине. Если после, то без флага российские спортсмены выступят на летней Олимпиаде 2024 года Париже.