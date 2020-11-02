Двойная смена лидера. Завершился 13-й тур чемпионата России по футболу

По итогам тура на первое место вышел ЦСКА с 28 очками, за ним следуют "Зенит" и "Спартак" с отставанием в одно очко

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Тринадцатый тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился в воскресенье четырьмя матчами. В течение дня лидер турнира менялся дважды. После победы в Химках на первую строчку по дополнительным показателям вышел петербургский "Зенит", а уже по итогам игрового дня на вершину турнирной таблицы единолично поднялся ЦСКА. Перед стартом тура в таблице лидировал московский "Спартак", но красно-белые уступили в субботу дома "Ростову" (0:1), дав шанс конкурентам выйти на первое место.

На эту тему Семак прокомментировал сообщения о назначении Почеттино на пост главного тренера "Зенита"

Гостевой матч против "Химок" в случае неудачи мог стать определяющим в карьере главного тренера "Зенита" Сергея Семака. После трех поражений кряду (два из которых в Лиге чемпионов) действующего чемпиона России поползли упорные слухи об интересе руководства петербургского клуба к аргентинскому специалисту Маурисио Почеттино, последним клубом которого был английский "Тоттенхэм". Однако генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил ТАСС о полном доверии нынешнему тренерскому штабу во главе с Семаком. На пресс-конференции после матча в Химках наставник сине-бело-голубых также назвал эту новость выдуманной. "Почеттино - великолепнейший тренер, но я на слухи не реагирую, не я их распускаю. На мой взгляд, абсолютно выдуманная история, но если Почеттино приедет в Россию, это будет здорово", - сказал Семак. У "Зенита" матч с "Химками" пропустили пять игроков - капитан Артем Дзюба, иранец Сердар Азмун, бразильцы Вендел и Малком, а также аргентинец Себастьян Дриусси. "Что касается Дзюбы и Вендела, то здесь перегрузочные и мышечные вещи, которые не позволили принять участие в этой игре. Азмун, надеемся, сегодня-завтра начнет заниматься индивидуально, что касается Малкома, то давно говорили - ждем его возвращения недельки через полторы-две, а Дриусси почувствовал недомогание и не полетел с нами. Все сдавали тесты, все - отрицательные", - объяснил ситуацию Семак. Автор первого гола в ворота хозяев полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой выступал за "Химки" с 2016 по 2018 год. "Готовился как к обычному матчу, хотя помнил, что буду играть против бывшего клуба, а забить хочется в любом матче, сегодняшняя игра для меня не была исключением. Игра получилась непростой, но, главное, удалось добиться победы и прервать неприятную серию из трех поражений. Перевод в атаку - вынужденная мера, на данным момент так сложилось, что группа игроков на этот матч выбыла из строя, в команде подсказали, как лучше действовать, главное, забил гол, и "Зенит" победил", - сказал после матча 22-летний игрок. Во втором тайме отличился полузащитник "Зенита" Александр Ерохин, счет 0:2 не изменился до финального свистка. "Химки" выше головы не прыгнули Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, несмотря на поражение, остался доволен игрой главной команды области. "Возможность забить у нас была, хотя чемпион есть чемпион. У нас тоже были удары по воротам: Резиуан [Мирзов] мог в начале забить, игрой мы, конечно же, довольны. Непросто играть при пустых трибунах, морально для игроков это тяжело, но главное - это здоровье для всех", - подчеркнул он.

На эту тему Газзаев: лидерство ЦСКА в РПЛ будет хорошей мотивацией для футболистов команды

Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева о запрете посещения спортивных мероприятий на территории Подмосковья, матч на "Арене-Химки" прошел без зрителей. "Думаю, что пока предпосылок по снижению ограничений нет. Скорее всего, они будут продлены. Решение будет принято в среду или четверг", - сказал Терюшков. Спортивный директор "Химок" Дмитрий Ульянов высказал мнение, что команде не удалось сыграть выше своей планки, чтобы победить "Зенит". "Мы выше головы не прыгнули сегодня, а "Зениту" хватило своего класса, чтобы нас обыграть. Нас не интересовало, в каком составе приехал соперник, нас интересовала готовность своих футболистов. У "Химок" не получилось сыграть чуть выше своей планки, чтобы обыграть "Зенит", тут добавить больше нечего", - отметил он. Дзагоев еще поможет ЦСКА Московский ЦСКА обыграл в гостях волгоградский "Ротор" со счетом 1:0 и вышел на первое место в таблице РПЛ, победный мяч в составе армейцев забил 30-летний полузащитник Алан Дзагоев. "Если Дзагоев полностью восстановится, будет большая помощь команде, видно, что до конца он еще не готов. Он безусловный мастер, авторитетный игрок. Если наберет свою оптимальную форму, это будет серьезная позиция для команды", - считает бывший главный тренер красно-синих Валерий Газзаев.

На эту тему Гончаренко: ЦСКА по делу обыграл "Ротор" в матче чемпионата России по футболу

Отметил автора победного мяча и главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич. "Исполнительское мастерство Дзагоева было на высоком уровне", - сказал специалист. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что команда заслуженно победила в Волгограде. "Мы хорошо смотрелись и в обороне, и в атаке, мало чего позволили создать у наших ворот. Могли бы выжать второй гол, были предпосылки, мы по делу сегодня победили. Абсолютно не согласен с тем, что "Ротор" - аутсайдер, все команды из ФНЛ сначала привыкают к премьер-лиге, а потом становятся крепкими командами, которые сложно обыгрывать", - сказал тренер армейцев. Газзаев надеется, что лидерство в РПЛ будет хорошей мотивацией для футболистов команды, а сама команда до конца чемпионата сохранит первую позицию. "ЦСКА давно не был на первом месте и сейчас вышел на него абсолютно заслуженно. Это очень мощный стимул, мотивация для игроков, руководства и хороший позитивный сигнал. Надеюсь, что ЦСКА до конца чемпионата сохранит эту позицию, давно уже пора этой команде выиграть национальное первенство", - отметил он. Хацкевич посетовал на отсутствие глубины состава в волгоградской команде. "На сегодняшний момент усилить команду, выйдя на замену, может один-два человека, всем остальным ребятам достаточно тяжело дается работа даже в общей группе. Сейчас у нас не все готовы, чтобы даже выйти на замену", - отметил специалист. "Уфа" не опускает руки "Уфа" потерпела третье поражение подряд под руководством Рашида Рахимова, на этот раз на своем поле от "Урала" (1:2). Тем не менее гендиректор клуба Ринат Шайбеков уверен, что команда после серии поражений сможет преодолеть трудности. "Язык не повернется кого-то обвинить в равнодушии, очень старались дать положительный результат, но таков футбол. Руки не опускаем - за 10-летнюю историю клуба у нас были непростые времена, но мы с честью преодолевали все трудности, так будет и сейчас", - заявил руководитель уфимцев.

Верит в работу нового тренерского штаба и председатель совета директоров башкирского клуба Ростислав Мурзагулов. "Когда обсуждал предстоящий матч с главой Татарстана [Рустамом Миннихановым], сказал ему честно, что больших результатов сегодня не жду, потому что игра еще ставится. В футболе надо уметь терпеть, по-прежнему смотрю в будущее с оптимизмом, мы еще повоюем. Та "Уфа", которая будет нравиться болельщикам и брать много очков, появится после зимнего перерыва, схема игры будет другой, мы не будем больше играть в эту уфимскую броню", - сказал он. По словам Мурзагулова, клубу удалось решить экономические проблемы. "К сожалению, экономическая ситуация была такова, что три-четыре позиции у нас остались не закрытыми. Это, конечно, очень мешает Рахимову выстраивать ту игру, которую он хочет. Сейчас все вопросы решены, средства уже поступают на счета", - отметил председатель совета директоров "Уфы". Шунин - герой матча-триллера Матч-триллер между "Тамбовом" и московским "Динамо" (1:2) прошел в Саранске, где судья Сергей Карасев удалил двух игроков хозяев, а также назначил три пенальти в обе стороны, причем два из них пришлись в компенсированное время ко второму тайму. Нападающий "Динамо" Николай Комличенко свою попытку на третьей добавленной минуте реализовал, принеся бело-голубым вторую победу подряд под руководством нового главного тренера Сандро Шварца. Правда, все мог перевернуть ответный пенальти в динамовские ворота спустя шесть минут, но вратарь Антон Шунин парировал удар Германа Онугхи, который на 64-й минуте реализовал свой первый 11-метровый в игре.

После матча спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков заявил, что у клуба нет претензий к работе судейской бригады во главе с Карасевым, а вот профилактические работы по дисциплине с отдельными футболистами в своей команде будут проведены. "То, что произошло со вторым удалением, мы разберемся внутри команды. Считаю, так неправильно себя вести и подводить команду. Судейство не обсуждаю, все что было - все правильно, не будем подавать никаких претензий", - сказал он. Худяков считает, что "Тамбов" провел худший первый тайм со старта чемпионата. "Очень провальный первый тайм, самый худший из всех, который провела наша команда в этом чемпионате. После перерыва тренерский штаб сделал коррективы, игра наладилась. Начали нормально владеть мячом, перехватили инициативу, стали появляться моменты, но после двух удалений рисунок полностью изменился", - отметил спортивный директор клуба.