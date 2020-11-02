"Валенсия" с Черышевым в составе вырвала ничью в матче чемпионата Испании с "Хетафе"

ТАСС, 2 ноября. "Валенсия" сыграла вничью с "Хетафе" со счетом 2:2 в домашнем матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.

В составе хозяев мячи забили 17-летний Юнус Муса (22-я минута) и Карлос Солер (90+8, с пенальти), у гостей отличились Кучо (87) и Анхель (90+5). Команды доигрывали матч вдесятером: за две желтые карточки с поля были удалены защитник "Валенсии" Тьерри Коррейя (56) и защитник гостей Дамиан Суарес (90+8).

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте, он не отметился результативными действиями.

"Валенсия" не может одержать победу на протяжении четырех матчей (3 поражения, 1 ничья) и занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков. "Хетафе" с 11 очками в активе располагается на восьмой строчке. В следующем туре "Валенсия" 8 ноября примет мадридский "Реал", "Хетафе" в этот же день дома сыграет с "Вильярреалом".

В других матчах игрового дня "Бетис" на своем поле переиграл "Эльче" со счетом 3:1, "Реал Сосьедад" на выезде в большинстве разгромил "Сельту" (4:1), а "Гранада" в меньшинстве дома сыграла вничью с "Леванте" (1:1).