"ЧФР Клуж" угрожает не выйти на следующий матч чемпионата Румынии в знак протеста

ТАСС, 2 ноября. Руководство "ЧФР Клуж" намерено бойкотировать следующий матч в чемпионате Румынии по футболу в знак протеста против судейства в игре с клубом "Газ-Метан". Об этом сообщает газета Transilvania reporter.

По мнению руководства клуба, в матче девятого тура чемпионата страны против "Газ-Метана" (1:2) судьи не назначили два пенальти в ворота соперника, а также отменили чисто забитый гол.

"Решение владельца - не выходить на следующий матч, - сказал директор "ЧФР Клуж" Мариус Биляжко. - После матча в Риме (с "Ромой" в Лиге Европы - прим. ТАСС) мы не поедем в Питешти. Это прямое сообщение от владельца клуба".

Главный тренер "ЧФР Клуж" Дан Петреску, который ранее возглавлял российские "Кубань" и "Динамо", на фоне скандала заявил о желании покинуть команду.

После девяти матчей "ЧФР Клуж" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Румынии, имея в активе 18 очков. В следующем матче команда 8 ноября в гостях должна сыграть с "Арджешем".