В "Ред Булл" заявили, что сильная гонка в Имоле не поможет Квяту остаться в "Альфа Таури"

ТАСС, 2 ноября. Сильное выступление российского пилота Даниила Квята на Гран-при Эмилии-Романьи никак не скажется на его шансах остаться в "Альфа Таури" на следующий сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом заявил советник концерна "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на германский Sky.