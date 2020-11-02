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Формула-1

В "Ред Булл" заявили, что сильная гонка в Имоле не поможет Квяту остаться в "Альфа Таури"

На Гран-при Эмилии-Романьи российский гонщик занял четвертое место

ТАСС, 2 ноября. Сильное выступление российского пилота Даниила Квята на Гран-при Эмилии-Романьи никак не скажется на его шансах остаться в "Альфа Таури" на следующий сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом заявил советник концерна "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на германский Sky.

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"Альфа Таури" является дочерней командой "Ред Булл". В воскресенье Квят занял четвертое место на Гран-при Эмилии-Романьи, который прошел в итальянской Имоле.

"Это было очень хорошее выступление, но оно никак не скажется на шансах Квята остаться в команде", - сказал Марко.

Место Квята в "Альфа Таури" с большой долей вероятности займет японец Юки Цунода.

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