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ATP

Россиянин Даниил Медведев поднялся на пятую строчку в рейтинге ATP

Андрей Рублев, победивший на турнире в Вене, сохранил восьмую позицию
Даниил Медведев EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 2 ноября. Россиянин Даниил Медведев поднялся с шестого на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

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Медведев обошел грека Стефаноса Циципаса. Андрей Рублев, в воскресенье одержавший победу на турнире в Вене, сохранил восьмую позицию. Карен Хачанов опустился на одну строчку и занимает 19-е место.

Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третье место занимает австриец Доминик Тим.

Рейтинг АТР от 2 ноября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 830 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 850;

3 (3). Доминик Тим (Австрия) - 9 125;

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 6 630;

5 (6). Даниил Медведев (Россия) - 5 980;

6 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 5 925;

7 (7). Александр Зверев (Германия) - 5 015;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 3 839;

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) - 3 285;

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) - 3 075...

19 (18). Карен Хачанов (Россия) - 2 245.

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