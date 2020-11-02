Россиянин Даниил Медведев поднялся на пятую строчку в рейтинге ATP

ТАСС, 2 ноября. Россиянин Даниил Медведев поднялся с шестого на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.
Медведев обошел грека Стефаноса Циципаса. Андрей Рублев, в воскресенье одержавший победу на турнире в Вене, сохранил восьмую позицию. Карен Хачанов опустился на одну строчку и занимает 19-е место.
Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третье место занимает австриец Доминик Тим.
Рейтинг АТР от 2 ноября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 830 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 850;
3 (3). Доминик Тим (Австрия) - 9 125;
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 6 630;
5 (6). Даниил Медведев (Россия) - 5 980;
6 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 5 925;
7 (7). Александр Зверев (Германия) - 5 015;
8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 3 839;
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) - 3 285;
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) - 3 075...
19 (18). Карен Хачанов (Россия) - 2 245.