{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по хоккею

Роман Ротенберг: IIHF не дает разрешения Никишину играть за сборную России

По словам Игоря Ларионова, решение выносит медицинский департамент, поэтому ситуация находится вне его контроля

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) не дает разрешения защитнику московского "Спартака" Александру Никишину выступать за сборную России по медицинским показаниям. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

С 5 по 8 ноября в Финляндии пройдет первый этап Евротура Кубок Карьяла. Сборная России выступит на турнире молодежным составом (игроки не старше 20 лет).

"Вопрос по Никишину находится в компетенции IIHF. В настоящий момент Никишину не дают доступа играть за сборную России", - сказал Ротенберг.

"Я очень внимательно смотрю за ним в этом году, очень интересный парень, мне он нравится. Я разговаривал с [главным тренером "Спартака"] Олегом Знарком и [генеральным менеджером "Спартака"] Алексеем Жамновым, но в этом плане решение выносит медицинский департамент, ситуация находится вне моего контроля", - отметил исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов.

19-летний Никишин в нынешнем сезоне провел девять матчей в Континентальной хоккейной лиге и забросил одну шайбу.

Теги
Россия
Футбол в России
Парфенов сменил Подпалого на посту главного тренера футбольного клуба "Арсенал"
Последние два сезона Парфенов возглавлял "Урал"
Читать полностью