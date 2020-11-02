Роман Ротенберг: IIHF не дает разрешения Никишину играть за сборную России

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) не дает разрешения защитнику московского "Спартака" Александру Никишину выступать за сборную России по медицинским показаниям. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

С 5 по 8 ноября в Финляндии пройдет первый этап Евротура Кубок Карьяла. Сборная России выступит на турнире молодежным составом (игроки не старше 20 лет).

"Вопрос по Никишину находится в компетенции IIHF. В настоящий момент Никишину не дают доступа играть за сборную России", - сказал Ротенберг.

"Я очень внимательно смотрю за ним в этом году, очень интересный парень, мне он нравится. Я разговаривал с [главным тренером "Спартака"] Олегом Знарком и [генеральным менеджером "Спартака"] Алексеем Жамновым, но в этом плане решение выносит медицинский департамент, ситуация находится вне моего контроля", - отметил исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов.

19-летний Никишин в нынешнем сезоне провел девять матчей в Континентальной хоккейной лиге и забросил одну шайбу.