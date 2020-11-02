Федерация бокса России разберется в ситуации с дракой с участием чемпиона Европы Иванова

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Федерация бокса России проведет разбирательство ситуации с дракой в поезде с участием боксера Никиты Иванова. Об этом ТАСС сообщил президент организации Умар Кремлев.

В понедельник телеграм-канал Baza сообщил о драке в поезде между Ивановым и другим боксером. По итогам инцидента пострадавший находится в коме.

"Мы разберемся в этой ситуации, но, насколько мне известно, он не является действующим членом сборной России. Пока мы детально не владеем информацией, будем разбираться. Отдельно проведет работу по этой ситуации совет чемпионов Федерации бокса России", - сказал Кремлев.

Иванову 34 года, он является чемпионом Европы 2013 года, серебряным призером ЧЕ-2011, чемпионом России 2009 года.