Ларионов: сборная России готова показать свой лучший хоккей на Кубке Карьяла

На турнире в составе сборной России выступят игроки не старше 20 лет. Этап Евротура пройдет в Хельсинки с 5 по 8 ноября.

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России готовы показать свою лучшую игру на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла. Об этом на пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов.

"Хорошо, что в это непростое время мы имеем возможность играть в хоккей. Мы едем атаковать, а не обороняться. Ребята в полном порядке. Мы получили полные сведения об игроках, которые будут отстаивать честь страны, они готовы показать свой лучший хоккей", - сказал Ларионов.

"У нас большая проблема выбора состава на игру, все ребята готовы и горят желанием себя проявить. Мы имеем коллектив, который готов играть в правильный атакующий хоккей. Мы мониторим ребят, которые находятся в Северной Америке. Рассматриваем всех, кто находится сегодня на нашем радаре", - отметил исполняющий обязанности главного тренера сборной России.

Ларионов считает, что молодые хоккеисты добились прогресса в начале нынешнего сезона, так как получают регулярную практику в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). "Большое спасибо тренерам команд КХЛ, которые дали возможность играть. Надеюсь, что мы соберем очень сильную команду, которая поборется за золото чемпионата мира", - заключил Ларионов.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.