Роман Ротенберг: уровень игры в КХЛ приближается к НХЛ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Уровень игры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) приближается к Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение на пресс-конференции высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

"Уровень КХЛ становится приближенным к уровню НХЛ. На маленькой площадке совершенно другой хоккей, другая плотность и интенсивность. Это то, к чему мы сейчас идем, чтобы выигрывать чемпионаты мира и Олимпиады", - отметил Ротенберг.