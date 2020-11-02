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Роман Ротенберг: уровень игры в КХЛ приближается к НХЛ

По словам первого вице-президента ФХР, это то, к чему в России идут, чтобы выигрывать чемпионаты мира и Олимпиады
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг Сергей Савостьянов/ТАСС
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Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Уровень игры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) приближается к Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение на пресс-конференции высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

"Уровень КХЛ становится приближенным к уровню НХЛ. На маленькой площадке совершенно другой хоккей, другая плотность и интенсивность. Это то, к чему мы сейчас идем, чтобы выигрывать чемпионаты мира и Олимпиады", - отметил Ротенберг.

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