Московский волейбольный клуб "Динамо" ушел на карантин из-за коронавируса

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Мужской волейбольный клуб "Динамо" (Москва) ушел на двухнедельный карантин после нескольких случаев заражения коронавирусом в команде. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Ранее была перенесена игра чемпионата России между бело-голубыми и петербургским "Зенитом", которая была запланирована на 1 ноября.

"Динамо" ушло на двухнедельный карантин. Сейчас ведется работа между клубом и директоратом ВФВ по переносу игр", - сказал Яременко.

В чемпионате клуб должен был встретиться 11 ноября с казанским "Зенитом" и 14 ноября с новоуренгойским "Факелом". Также команде предстояли полуфинальные игры Кубка России с 6 по 8 ноября.