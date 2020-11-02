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Московский волейбольный клуб "Динамо" ушел на карантин из-за коронавируса

Сейчас ведется работа между клубом и директоратом Всероссийской федерации волейбола по переносу игр

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Мужской волейбольный клуб "Динамо" (Москва) ушел на двухнедельный карантин после нескольких случаев заражения коронавирусом в команде. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Ранее была перенесена игра чемпионата России между бело-голубыми и петербургским "Зенитом", которая была запланирована на 1 ноября.

"Динамо" ушло на двухнедельный карантин. Сейчас ведется работа между клубом и директоратом ВФВ по переносу игр", - сказал Яременко.

В чемпионате клуб должен был встретиться 11 ноября с казанским "Зенитом" и 14 ноября с новоуренгойским "Факелом". Также команде предстояли полуфинальные игры Кубка России с 6 по 8 ноября.

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