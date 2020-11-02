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Третьяк: ФХР беспокоится только за безопасность игроков на ЧМ-2021 в Минске

Из-за нынешней политической ситуации в Белоруссии Латвия ранее на уровне кабинета министров подняла вопрос о целесообразности проведения турнира в Минске
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Руководство Федерации хоккея России (ФХР) испытывает беспокойство только за безопасность игроков на чемпионате мира, который должен пройти в следующем году в Минске и Риге. Об этом журналистам рассказал член совета Международной федерации хоккея (IIHF), президент ФХР Владислав Третьяк.

Из-за нынешней политической ситуации в Белоруссии Латвия на уровне кабинета министров подняла вопрос о целесообразности проведения турнира в Минске.

"Мы поддерживаем решение IIHF, что мы вне политики. Волнует только безопасность игроков, - сказал Третьяк. - Есть экспертная группа, которая нам доложит, какая ситуация в Белоруссии. Мы готовимся играть в Белоруссии: там на высоком уровне провели чемпионат мира в 2014 году, у меня нет сомнений, что безопасность будет организована на самом высоком уровне".

В пресс-службе IIHF сообщили, что совет федерации заслушает доклад экспертной группы по организации чемпионата мира ориентировочно 16 ноября.

Теги
БелоруссияРоссияТретьяк, Владислав Александрович
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