Третьяк: ФХР беспокоится только за безопасность игроков на ЧМ-2021 в Минске

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Руководство Федерации хоккея России (ФХР) испытывает беспокойство только за безопасность игроков на чемпионате мира, который должен пройти в следующем году в Минске и Риге. Об этом журналистам рассказал член совета Международной федерации хоккея (IIHF), президент ФХР Владислав Третьяк.

Из-за нынешней политической ситуации в Белоруссии Латвия на уровне кабинета министров подняла вопрос о целесообразности проведения турнира в Минске.

"Мы поддерживаем решение IIHF, что мы вне политики. Волнует только безопасность игроков, - сказал Третьяк. - Есть экспертная группа, которая нам доложит, какая ситуация в Белоруссии. Мы готовимся играть в Белоруссии: там на высоком уровне провели чемпионат мира в 2014 году, у меня нет сомнений, что безопасность будет организована на самом высоком уровне".

В пресс-службе IIHF сообщили, что совет федерации заслушает доклад экспертной группы по организации чемпионата мира ориентировочно 16 ноября.