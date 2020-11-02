Черчесов: Дзюба не жаловался на усталость в последних играх

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба не жаловался на усталость, но пока рано говорить о том, в каком состоянии он подойдет к играм национальной команды. Такое мнение журналистам в понедельник высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В ноябре сборная России проведет три игры, 12 ноября состоится товарищеский матч против команды Молдавии (начало - 20:00 мск). 15 и 18 ноября команда в рамках группового этапа Лиги наций сыграет со сборными Турции и Сербии. Все игры пройдут в гостях. Дзюба не был включен в заявку "Зенита" на матч 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Химок", который состоялся 1 ноября.

"Артем Дзюба ни разу не сказал, что он устал. Мы созванивались с врачом сборной, - отметил Черчесов. - Заранее сейчас невозможно понять и сказать, кто в каком состоянии будет. А то, что в современном футболе ротируются составы - это обыденное явление".

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин не выходил на поле с конца августа из-за травмы. "Головин начал тренироваться, но опять почувствовал дискомфорт. Мы знали неделю назад, что на этот сбор он не попадет. Травма, к сожалению, у него затягивается", - добавил Черчесов.