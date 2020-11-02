Черчесов назвал игру футболиста "Сочи" Заболотного полезной и качественной

Заболотный в понедельник был вызван в сборную России. В ноябре команда проведет три игры, 12 ноября состоится товарищеский матч против команды Молдавии, 15 и 18 ноября сборная в рамках группового этапа Лиги наций сыграет с командами Турции и Сербии.

"Он последние туры играет свежо, полезно, качественно и, что важно для нападающего, забивает. Он выходит на тот уровень, когда мы его вызывали. Так что его вызов объективен", - сказал Черчесов.

В нынешнем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги Заболотный забил три мяча, в том числе в последнем туре в ворота "Локомотива".

Есть возможность посмотреть игроков из молодежки

Черчесов рассказал об изучении соперников по предстоящим матчам. "Соперников мы знаем: с турками и сербами недавно играли. После нас они сыграли между собой, и определенная информация у нас есть. Состав молдован нам известен, их тоже будем изучать", - сказал он.

"Но надо и свои игры успеть разобрать, потому что мы настолько часто играем, что не успеваем с командой основательно проанализировать. По верхушкам походим, но досконально - нет. Сейчас мы этим занимались все это время, провели анализ игр с Турцией и Венгрией. В первую очередь надо свою игру оценить, а потом уже будем переходить на соперника", - добавил Черчесов.

Тренер отметил, что пока еще не знает, какой состав будет играть с командой Молдавии. "До игры с Молдавией 10 дней. Мы не знаем, кто в каком будет физическом состоянии. От этого будем отталкиваться", - отметил он.

В состав команды вошли шесть игроков молодежной сборной России - Матвей Сафонов, Игорь Дивеев, Иван Обляков, Константин Кучаев, Роман Евгеньев и Даниил Лесовой. Молодежная команда в октябре отобралась на чемпионат Европы, который также пройдет в следующем году.

"У молодежки сейчас нет официальных матчей. Но у нас есть возможность посмотреть игроков, которые проявляют себя в молодежке и в чемпионате. Этой ситуацией мы воспользовались, потому что в марте будут официальные игры", - сказал Черчесов.