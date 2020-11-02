Парфенов сменил Подпалого на посту главного тренера футбольного клуба "Арсенал"

ТАСС, 2 ноября. Футбольный клуб "Арсенал" объявил об уходе Сергея Подпалого с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба "Арсенала".

Вместо Подпалого на пост главного тренера назначен Дмитрий Парфенов. Срок контракта с 46-летним специалистом не разглашается. Подпалый 1 июля был назначен исполняющим обязанности главного тренера после отставки Игоря Черевченко. 30 июля руководство "Арсенала" утвердило Подпалого в должности.

Помощниками Парфенова станут Юрий Ковтун и Андрей Данилов, которые также работали с ним в екатеринбургском "Урале" до отставки в июле этого года.

"Ситуация непростая, но это вызов, тренерская работа - это всегда вызов. Я ребятам уже сказал, что все зависит лишь от нас - от тренеров, руководителей, футболистов. Справимся только сообща", - отметил новый наставник команды.

До "Арсенала" и "Урала" Парфенов был главным тренером "Тосно" (Ленинградская область) и ивановского "Текстильщика". Вместе с "Тосно" он выиграл Кубок России в сезоне-2017/18. В качестве игрока он представлял туляков в 2012 году, когда команда играла в Любительской футбольной лиге. Также он выступал за украинские "Черноморец", "Днепр" и "Арсенал", а также российские "Динамо", "Химки", "Сатурн" и "Спартак", став с последним четырехкратным чемпионом России и один раз - обладателем кубка страны.

После 13 матчей "Арсенал" занимает 13-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 12 очков.