УЕФА: чемпионат Европы может пройти как в 12 странах, так и в одной

Ранее французское издание Le Parisien сообщило, что УЕФА изучает вариант проведения чемпионата Европы в 2021 году в одной стране из-за роста заражений коронавирусом в ряде европейских государств. По информации источника, основным претендентом на проведение является Россия. Ранее президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что организация не исключает сокращения числа стран проведения турнира.

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Чемпионат Европы по футболу, который должен состояться летом 2021 года в 12 европейских странах, может пройти как в изначально запланированном варианте, так и в меньшем количестве стран, в том числе в одной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

"На данный момент наш план состоит в том, чтобы провести чемпионат Европы в запланированном варианте, но турнир может пройти не 12 странах, а в 11, восьми, пяти или в одной стране, - сообщили в пресс-службе УЕФА. - Мы сейчас оцениваем ситуацию, пока не обсуждались никакие изменения, очень важно посмотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, как будут осуществляться перелеты между странами и как будут реагировать правительства".

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин сообщил ТАСС, что ему ничего неизвестно о планах УЕФА провести чемпионат Европы в России.

Проведение чемпионата Европы первоначально запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение перенести турнир на лето следующего года. Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.