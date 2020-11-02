УЕФА: чемпионат Европы может пройти как в 12 странах, так и в одной

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Чемпионат Европы по футболу, который должен состояться летом 2021 года в 12 европейских странах, может пройти как в изначально запланированном варианте, так и в меньшем количестве стран, в том числе в одной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.
Ранее французское издание Le Parisien сообщило, что УЕФА изучает вариант проведения чемпионата Европы в 2021 году в одной стране из-за роста заражений коронавирусом в ряде европейских государств. По информации источника, основным претендентом на проведение является Россия. Ранее президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что организация не исключает сокращения числа стран проведения турнира.
"На данный момент наш план состоит в том, чтобы провести чемпионат Европы в запланированном варианте, но турнир может пройти не 12 странах, а в 11, восьми, пяти или в одной стране, - сообщили в пресс-службе УЕФА. - Мы сейчас оцениваем ситуацию, пока не обсуждались никакие изменения, очень важно посмотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, как будут осуществляться перелеты между странами и как будут реагировать правительства".
Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин сообщил ТАСС, что ему ничего неизвестно о планах УЕФА провести чемпионат Европы в России.
Проведение чемпионата Европы первоначально запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.
Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение перенести турнир на лето следующего года. Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.