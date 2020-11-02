Танцоры Степанова и Букин пропустят этап Кубка России по фигурному катанию в Казани

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Серебряные призеры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин, а также дуэт Софья Шевченко и Игорь Еременко пропустят четвертый этап Кубка России по фигурному катанию в Казани. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Степанова и Букин пропустят предстоящий в Казани этап Кубка России в связи с тем, что один из тренеров команды заболел ОРВИ. Поэтому спортсмены этой группы - Степанова и Букин, а также Шевченко и Еременко пока находятся на самоизоляции", - сообщил Коган.

Этап пройдет в Казани с 8 по 12 ноября.