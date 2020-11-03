Гребной слалом России определится с рулевым. Во вторник пройдут выборы президента ФГСР

Отчетно-выборная конференция пройдет в онлайн-формате. 20 октября завершился срок подачи заявок на руководящие посты в федерации. Папуш был выдвинут на пост от 12 региональных федераций, Лазько - от двух (Санкт-Петербург и Свердловская область).

30 октября состоялось заседание президиума ФГСР, на котором обсуждался, в частности, вопрос допуска Лазько до участия в выборах в связи с получением письма от правового управления Олимпийского комитета России (ОКР). В этом документе, в частности, говорилось о том, что Лазько не является членом региональных федераций Санкт-Петербурга и Свердловской области, поэтому не может быть выдвинут ими на руководящие должности. Также члены президиума обсудили письмо главы федерации Санкт-Петербурга Константина Щербина, который оспаривал мнение правового управления ОКР и настаивал на сохранении за Лазько права претендовать на пост президента ФГСР. В итоге президиум единогласно проголосовал за то, чтобы Лазько остался в числе кандидатов.

Папуш возглавляет Федерацию гребного слалома России с 2009 года, в последний раз он был переизбран на этот пост в ноябре 2016 года. Папуш награжден высшей ведомственной наградой Министерства спорта РФ - почетным знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта". Под его руководством в Окуловке (Новгородская область) было открыто первое в России официальное спортивное сооружение по гребному слалому. В обозримом будущем в России должен появиться еще один объект гребного слалома в подмосковном поселке Богородское.

49-летний Лазько, являвшийся вице-президентом ФГСР с 2009 по 2013 год, в настоящее время входит в президиум Федерации гребного слалома Москвы. В 2012 году Лазько возглавлял делегацию России по гребному слалому на Играх-2012 в Лондоне.

На чемпионате мира 2019 года, проходившем в Испании, сборная России завоевала две бронзовых медали (в командных гонках в каноэ-одиночках среди мужчин и байдарках-одиночках среди женщин).