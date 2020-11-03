Готовы биться. "Локомотив" в матче третьего тура ЛЧ сыграет с испанским "Атлетико"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" во вторник примет испанский "Атлетико" в матче третьего тура Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Черкизове на "РЖД-Арене", начало - 20:55 мск. В группе А лидирует германская "Бавария", которая набрала шесть очков. Далее следуют "Атлетико" (3), "Локомотив" (1) и "Зальцбург" (1).

На эту тему "Сочи" обыграл "Локомотив" и поднялся на пятое место в РПЛ

Команда Марко Николича пока свой единственный балл в Лиге чемпионов добыла в стартовом матче в Зальцбурге (2:2). Железнодорожники показали хорошую игру в следующей домашней встрече против действующего победителя турнира - "Баварии", были близки к тому, чтобы даже выиграть, но в итоге уступили со счетом 1:2. При этом "Локомотив" превзошел именитого соперника по ударам в створ - шесть против четырех. "Очень непростая победа, выгрызли ее зубами", - признался после матча главный тренер мюнхенской команды Ханс-Дитер Флик. В Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) столичный клуб идет на седьмом месте в турнирной таблице с 21 очком. В последним туре "Локомотив" упустил возможность приблизиться к лидирующей тройке, уступив на выезде "Сочи" (1:2). "Мне надо узнать самому, почему мы были на поле такими спокойными в первом тайме. С "Баварией" делали все, что можно, а потом так не уважать РПЛ. Это то, с чем мне надо разобраться", - заявил после матча Николич.

На эту тему Испытание "Баварией". До лучшего клуба мира "Локомотиву" не хватило гола

Главный тренер "Локомотива" на предматчевой пресс-конференции заверил, что его команда сделает все возможное, чтобы набрать очки в предстоящих двух матчах Лиги чемпионов с испанским клубом. "Я уважаю "Атлетико" и [главного тренера] Диего Симеоне, они регулярно доходят до решающих стадий еврокубков, но мы хорошо подготовились, у нас есть свои качества. Матч с "Баварией" подарил много впечатлений, но не принес очков, завтра мы попробуем сделать все, чтобы их набрать. Впереди две игры с "Атлетико": завтра в Москве и после перерыва в Мадриде, мы сделаем все, чтобы сыграть не для впечатлений, а для набора очков", - сказал сербский специалист. Верят в свои силы и футболисты "Локомотива". "Уважаем "Атлетико", но также верим в свои силы. Мы играли с ними много раз, и никогда не было легко. Думаю, предстоящий матч тоже будет сложным, но мы готовы биться, все зависит от нас", - заявил полузащитник красно-зеленых Гжегож Крыховяк. Под крылом самолета "Атлетико" в первом туре Лиги чемпионов изрядно досталось в Мюнхене от "Баварии" (0:4). Команда Симеоне была близка к провалу и в домашнем матче против "Зальцбурга". До 52-й минуты гости вели со счетом 2:1, но благодаря дублю Жоау Феликса испанский клуб смог перевернуть игру. Победный мяч португальский нападающий забил на 85-й минуте.

После шести игр в чемпионате Испании соперник "Локомотива" занимает четвертое место в турнирной таблице с 14 очками. Лидирует "Реал Сосьедад", в активе которого 17 очков, но на два сыгранных матча больше. Мадридцы пропустили всего два мяча - меньше всех в лиге. В последнем туре команда Симеоне выиграла на выезде у "Осасуны" со счетом 3:1 и продлила победную серию на внутренней арене до трех матчей. Главный тренер мадридцев заявил испанской прессе, что игру соперника он изучит во время длительного перелета в Москву. "Нам предстоит пятичасовой перелет. У нас будет шанс посмотреть их матчи и увидеть то, что мы хотим. Важно, чтобы парни были в наилучшем виде", - отметил Симеоне.

На эту тему Тренер "Атлетико" Симеоне отметил игру "Локомотива" на контратаках перед матчем ЛЧ

Уже в России, накануне игры с "Локомотивом", аргентинский специалист отметил игру соперника на контратаках. "Локомотив" - упорная команда, в последних 14 матчах у клуба пять поражений, и в тех разница была лишь в один гол. Нужно понимать, что эта команда действительно хочет заработать очки, но мы должны сыграть в свой футбол, добавить им в матче проблем и победить. В первую очередь это команда, которая отлично контратакует, хорошо защищается и знает, что нужно делать на поле", - сказал Симеоне журналистам. "Атлетико" имеет тотальное превосходство над железнодорожниками в личных встречах. Из пяти матчей российской команде удалось отобрать очки у испанцев только в первом. Это произошло 25 октября 2007 года в групповом этапе Кубка УЕФА, встреча в Москве завершилась вничью со счетом 3:3. Следующие четыре матча мадридцы выиграли с общим счетом 12:1, в прошлом году "Атлетико" дважды обыграл "Локомотив" в Лиге чемпионов с одинаковым счетом 2:0. Главным арбитром матча назначен француз Бенуа Бастьен, работавший на игре "Зенит" - "Брюгге" (1:2) 20 октября в Санкт-Петербурге. Он также судил московскую встречу 1/16 финала Лиги Европы-2018/19 между "Спартаком" и испанским "Атлетиком" из Бильбао (1:3). Из российских клубов при судействе Бастьена очки удалось набрать только ЦСКА. В первом туре Лиги чемпионов сезона-2018/19 армейцы сыграли вничью на выезде с чешской "Викторией" (2:2).