Призер чемпионата мира по футболу ван дер Вил заявил, что борется с паническими атаками

ТАСС, 3 ноября. Нидерландский защитник Грегори ван дер Вил признался, что борется с паническими атаками. Об этом серебряный призер чемпионата мира по футболу написал на своем сайте.

По словам 32-летнего футболиста, причины атак связаны с его карьерой. "Я всегда испытывал давление, стараясь показать себя с лучшей стороны вне зависимости от того, как я на самом деле себя чувствовал. Я всегда скрывал эмоции, и они накопились за все эти годы. Разочарование, гнев, огорчение, печаль - я откладывал все это в сторону и просто продолжал свою жизнь и карьеру", - сообщил ван дер Вил.

Последним клубом, в котором играл ван дер Вил, был канадский "Торонто", который футболист покинул в марте 2019 года. "Я продолжал двигаться вперед и не понимал, что это сделало со мной в эмоциональном плане. Вдобавок ко всему я не понимал, что будет дальше в моей жизни. Просыпаться каждый день и не знать, что делать, убивало. Я пришел от рутины ежедневных тренировок и еженедельных матчей к отсутствию целей или распорядка", - поделился футболист.

Сейчас ван дер Вил вернулся в Амстердам и чувствует себя лучше, он готов продолжать играть в футбол. После долгих переговоров он достиг договоренности с клубом "Валвейк", выступающем в высшем дивизионе чемпионата Нидерландов. "Я не уверен, что точно вернусь в футбол, время покажет, но независимо от результата я очень благодарен за потрясающую помощь, которую я получаю от всех в "Валвейке", - добавил защитник.

Ван дер Вил является трехкратным чемпионом Нидерландов, двукратным обладателем Кубка Нидерландов и обладателем Суперкубка Нидерландов в составе "Аякса", четырехкратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем Кубка французской лиги и двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Франции в составе "Пари Сен-Жермен". Вместе со сборной Нидерландов становился серебряным призером чемпионата мира.