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Сборные по футболу

Ролан Гусев возглавил юношескую сборную России по футболу 2006 года рождения

Ранее специалист тренировал юношескую команду столичного ЦСКА 2007 года рождения

ТАСС, 3 ноября. Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев назначен главным тренером юношеской сборной России по футболу среди игроков 2006 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ранее Гусев тренировал юношескую команду столичного ЦСКА 2007 года рождения.

"Горд возглавить юношескую сборную России, благодарю за доверие руководство РФС, - сказал Гусев. - Со сборной России у меня связано невероятное количество теплых воспоминаний. Достаточно вспомнить стыковой матч против сборной Уэльса (1:0), когда мы вышли на чемпионат Европы - 2004. Надеюсь, с командой 2006 года рождения у нас будет много ярких побед, но главное, чтобы работа со мной помогала прогрессировать ребятам".

Гусеву 43 года, в качестве игрока на клубном уровне он выступал за московские "Динамо" и ЦСКА, а также украинские "Днепр" и "Арсенал". В составе ЦСКА он трижды выиграл чемпионат России, четыре раза - кубок страны, а также становился обладателем Кубка УЕФА. За сборную России Гусев провел 31 матч, забив один гол.

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