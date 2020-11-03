Шлеменко может провести бой в AMC Fight Nights Global

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко может провести поединок в организации AMC Fight Nights Global. Об этом ТАСС рассказал президент организации Камил Гаджиев.

"Будем говорит с Александром Шлеменко [о проведении боя]", - сказал Гаджиев.

Ранее стало известно, что группа компаний AMC приобрела лигу Fight Nights Global. Сумма сделки оценивается более чем в 100 млн рублей.

В активе 36-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся.