Семен Павличенко стал победителем Кубка России по санному спорту в Сочи

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира и Европы по санному спорту Семен Павличенко стал победителем Кубка России, который стартовал в Сочи 3 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации санного спорта России (ФССР).

По сумме двух заездов Павличенко показал результат 1 минута 43,392 секунды. Второе место занял Александр Горбацевич (1.43,854), третье - Степан Федоров (1.44,099). Двукратный победитель чемпионата мира - 2020 Роман Репилов по итогам заезда остался четвертым (1.44,113).

Во вторник также определятся победители Кубка России среди женщин и среди мужских экипажей саней-двоек.