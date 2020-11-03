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Фигурное катание

Минспорт России утвердил Тутберидзе тренером Медведевой

Помимо этого, Евгений Плющенко утвержден тренером чемпионки Европы Алены Косторной
Этери Тутберидзе Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Этери Тутберидзе
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 3 ноября. Министерство спорта РФ утвердило Этери Тутберидзе в качестве тренера двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой. Соответствующее изменение опубликовано на официальном сайте ведомства.

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Помимо этого, Минспорт РФ утвердил Евгения Плющенко тренером чемпионки Европы Алены Косторной, ранее занимавшейся под руководством Тутберидзе. При этом Тутберидзе продложает числится личным тренером 17-летней спортсменки.

В сентябре Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 по 2018 год. Последние два года фигуристка тренировалась в Торонто под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

Медведевой 20 лет, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, дважды фигуристка становилась победительницей финала серии Гран-при.

Теги
Фигурное катаниеМедведева, Евгения Армановна
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