Родионенко: получение тренерами статуса педагога позволит им раньше выходить на пенсию

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Включение профессии "спортивный тренер" в список педагогических специальностей позволит учитывать рабочий стаж для более раннего выхода на пенсию. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

30 октября президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, проходившего 6 октября. Так, глава государства поручил правительству РФ включить должности тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта в номенклатуру должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций.

"Как я понимаю, тренерам не засчитывался педагогический стаж, если не было отдельно указано, что это тренер-педагог. Но ведь любой тренер и является педагогом, порой тренеры проводят с детьми больше времени, чем школьный преподаватель, - отметила Родионенко. - Довольно долго боролись с этим несправедливым моментом и вот наконец-то решили. Для тренеров это, конечно, хорошая новость, к примеру, они смогут раньше выходить на пенсию при наличии необходимого педагогического стажа".

Специалисты педагогической сферы имеют право досрочного выхода на пенсию, если стаж их трудовой деятельности составляет не менее 25 лет.