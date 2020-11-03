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Поветкин заразился коронавирусом

Его поединок против британца Диллиана Уайта, который должен был пройти 21 ноября в Великобритании, перенесен
Александр Поветкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Поветкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин заразился коронавирусной инфекцией, поединок с британцем Диллианом Уайтом перенесен. Об этом ТАСС сообщил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Реванш Поветкин - Уайт должен был пройти 21 ноября в Великобритании.

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"Поветкин заразился коронавирусом, у него есть температура. Есть еще у одного человека в команде положительный тест, приняты все меры. Все, включая Поветкина, изолированы", - сказал Рябинский.

Поветкин нокаутировал Уайта в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, который состоялся 23 августа в британском Брентвуде. 

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РоссияПоветкин, Александр ВладимировичБоксВлияние коронавируса на спорт
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