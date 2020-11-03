МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин заразился коронавирусной инфекцией, поединок с британцем Диллианом Уайтом перенесен. Об этом ТАСС сообщил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

"Поветкин заразился коронавирусом, у него есть температура. Есть еще у одного человека в команде положительный тест, приняты все меры. Все, включая Поветкина, изолированы", - сказал Рябинский.

Поветкин нокаутировал Уайта в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, который состоялся 23 августа в британском Брентвуде.