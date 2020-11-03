Три российских спортсмена дали показания в CAS по делу о четырехлетних санкциях WADA

Рассмотрение дела о санкциях WADA против российского спорта проходит в Лозанне с 2 по 5 ноября. От решения суда зависит, будут ли российские спортсмены следующие четыре года выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна - принимать крупные спортивные турниры.

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Три российских спортсмена дали показания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о четырехлетних санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) против российского спорта. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом слушаний.

"Сегодня суд заслушал трех российских спортсменов, - сообщил источник. - Сессия вопросов-ответов длилась около получаса. У спортсменов интересовались, повлияет ли пропуск Олимпиады или выступление на ней без национального флага на их моральное и материальное состояние, должны ли невиновные спортсмены подвергаться коллективной ответственности".

"В заседании принимали участие арбитры CAS, представители Международного олимпийского комитета, адвокаты российской стороны", - отметил собеседник агентства, не став уточнять имена спортсменов.

Главными действующими лицами спора являются WADA и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). 9 декабря 2019 года исполком WADA лишил российское агентство статуса соответствия, что позволило применить столь серьезные санкции. Правом лишать спортсменов выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом своей страны WADA было наделено меньше чем за год до принятого исполкомом решения.

WADA может наказывать только национальные антидопинговые агентства, однако санкции затрагивают интересы других сторон. По этой причине МОК, международные спортивные федерации, Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, ряд российских федераций и спортсменов также присоединились к разбирательству, но на правах третьей стороны.