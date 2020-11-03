Тайсон Фьюри может заменить Поветкина в бою с Уайтом

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Британец Тайсон Фьюри может заменить россиянина Александра Поветкина в бою против Диллиана Уайта. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн, заявление которого поступило в распоряжение ТАСС.

"Диллиан хочет боксировать. Вполне вероятно, что его соперником может стать Тайсон Фьюри 5 декабря. У Тайсона сейчас нет назначенного боя. Также им может стать и Дерек Чисора, это была бы интересная трилогия", - сказал Хирн.

Ранее стало известно, что Поветкин заразился коронавирусом. Его бой против Уайта не состоится в срок в ноябре.

В первом поединке в августе россиянин нокаутировал британца.

Фьюри в декабре может провести реванш против американца Деонтея Уайлдера, однако американский спортсмен, по мнению команды британца, не успел активировать эту опцию.