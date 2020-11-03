Кубок России по фигурному катанию в Казани пройдет со зрителями

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Организаторы четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию, который пройдет в Казани, решили не отказываться от зрительской программы - турнир пройдет в присутствии болельщиков, но под строгим контролем. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Министерства спорта Республики Татарстан.

"Продажа билетов ведется не более чем на семьдесят процентов зрительских мест, то есть максимально возможная квота продаж - 2 330 человек, и из этого числа продано менее семидесяти процентов, - рассказал в пресс-службе. - На соревнования будут пускать строго в масках с прохождением термометрии на входе. Зоны для просмотра соревнований для спортсменов, тренеров, судей, официальных лиц, гостей и прессы будут отдельными, также все группы зрителей разделены по зонам".

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой отменены парад-открытие и пресс-конференция. Журналисты смогут прийти на объект с отрицательным тестом на COVID-19, в микст-зоне будут находиться не более пяти корреспондентов.

"Во всех задействованных помещениях контроль за выполнением всех требований осуществляет Роспотребнадзор. Также под строгим контролем место проживания и питания спортсменов, тренеров, судей", - сообщили в пресс-службе.