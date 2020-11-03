Папуш: сборная России по гребному слалому на Олимпиаде будет стремиться завоевать медаль

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские гребцы на Олимпиаде в Токио рассчитывают завоевать медаль любого достоинства. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гребного слалома России Сергей Папуш, который во вторник был переизбран на четырехлетний срок.

Олимпийские игры пройдут летом следующего года. Сборной России по гребному слалому только раз удавалось завоевать олимпийскую медаль - в 2008 году бронзовыми призерами стали Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов.

"Сейчас для нас главное - завоевать медаль любого достоинства на Олимпийских играх в Токио. Две олимпийских лицензии у нас уже есть, хотим взять еще две. Для всей федерации, для сборной - это крайне сложная задача, но будем стараться ее выполнить", - сказал Папуш.

"Развитие гребного слалома в регионах - еще более сложная задача, потому что наш вид - небогатый, он не является приоритетным для органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Частных денег в нем тоже довольно мало. Плюс надвигается кризис, связанный с пандемией", - заметил он.

Глава федерации отметил, что отсутствие развитой инфраструктуры для занятий гребным слаломом в России - основная причина медленного развития этого спорта в стране. "Спортивных сооружений в России практически нет, инфраструктура на уровне той, что была в Европе лет 60-70 назад. Часто даже нет помещения, куда можно было бы положить лодки", - заметил он.

Папуш выразил надежду, что канал олимпийского уровня будет построен в поселке Богородское Сергиево-Посадского городского округа к 2022 году. Появление еще одного канала для занятий гребным слалом ожидается в Уфе.