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Олимпийская чемпионка Привалова выдвинута на пост президента ВФЛА

Выборы пройдут 30 ноября
Ирина Привалова Владимир Астапкович/ТАСС
Описание
Ирина Привалова
© Владимир Астапкович/ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова выдвинута Федерацией легкой атлетики Москвы (ФЛАМ) на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщил президент ФЛАМ Олег Курбатов.

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"Сегодня состоялось заседание в Федерации легкой атлетики Москвы, на котором было принято единогласное решение выдвинуть олимпийскую чемпионку Привалову на пост президента ВФЛА, выборы которого состоятся 30 ноября", - сказал Курбатов.

В качестве спортсменки Привалова также становилась серебряным (1992) и бронзовым (1992, 2000) призером Олимпийских игр.

До выборов нового главы организации обязанности президента исполняет Евгений Юрченко.

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